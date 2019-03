Kazım Karabekir Mahallesi’nde Dilber Hatun Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mahalleye kazandırılacak vizyon projelerini anlattı. Başkan Usta, “Yıldırım hızıyla 2023’e sizlerle birlikte devam” dedi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeşil alan ve parklara bir yenisini daha ekledi. Kazım Karabekir Mahallesi 825 Sokak’ta yapımı tamamlanan Dilber Hatun Parkı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından törenle hizmete açıldı. İlçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, çocuklar yeni parklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Başkan Usta, yeni parkın ismini de mahalle sakinleriyle birlikte belirledi. Mahallelilerden gelen yoğun talep üzerine park alanının komşularından rahmetli Dilber Hatun’un ismi verildi. Başkan Usta, daha önce gecekondu alanı olan bölgeyi park yaparak çocukların ve ailelerin mutlu zaman geçirecekleri alanlar oluşturduklarını söyledi.



OTOPARK, PAZAR YERİ VE MİLLET KÜTÜPHANESİ MÜJDESİ



Kazım Karabekir ve Mevlana Mahallesi’nin değerine değer katacak projeler hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Usta, “Fetih Parkı’nın altına bir otopark ve pazar yeri yapıyoruz. Üstünde de çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara yani herkese hizmet verecek bir Millet Kütüphanesi’ni hizmete açmış olacağız. Metro istasyonun hemen yanı başında, her iki mahallemizin de ihtiyacını karşılayacak bir proje” dedi.



“EVİNDEN ÇIKAN VATANDAŞIMIZ, METROYLA İSTANBUL’UN HER YERİNE KOLAYCA ULAŞABİLECEK”



Başkan Usta, Kazım Karabekir Mahallesi’nde hizmete girecek 2 yeni metro istasyonunun mahalleye büyük değer katacağını söyledi. Metro hatlarının ilçedeki tüm mahallelere ulaşacağını dile getiren Usta, “Evinden çıkan vatandaşımız, metroyla İstanbul’un her yerine kolayca ulaşabilecek” dedi. Karabekir Mahallesi’ne içinde muhtarlık, sağlık ocağı, taziye evi ve PTT Şubesi gibi birimlerin bulunacağı yeni bir hizmet binasının da inşa edileceğinin müjdesini de veren Başkan Usta, binanın temel atma çalışmasına kısa zamanda başlayacaklarını bildirdi.



“YILDIRIM HIZIYLA 2023’E SİZLERLE BİRLİKTE DEVAM”



Hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde artarak devam edeceğini belirten Başkan Usta, “Ülkemizde var olan istikrarın devamına ihtiyacımız var. Güçlü hizmetler, güçlü yönetimle gerçekleşir. Gaziosmanpaşa’da ve İstanbul’da Cumhur İttifakı’na ihtiyaç var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Binali Yıldırım gibi deneyimli bir yöneticiye ihtiyaç var. Yıldırım hızıyla 2023’e sizlerle birlikte devam” ifadelerini kullandı.