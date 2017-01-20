Başkan Usta öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yarıyıl tatiline giren okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.



Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılının tamamlanması dolayısıyla öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu, TOKİ İlkokulu ve Şefkat Eğitim Kurumları’nı ziyaret eden Başkan Usta, burada öğrencilere karne dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Henüz 1. sınıfa giden öğrencilerle sohbet ederek şakalaşan Başkan Usta, verdiği hediyelerle çocukları sevindirdi. Başkan Usta, Şefkat Eğitim Kurumları’nda eğitim gören Şehit Servet Asmaz’ın oğlu Enes Asmaz’ın oğlunun da karnesini verdi.



Başkan Usta, yarıyıl tatili dolayısıyla verdiği mesaj da ise “Bugün öğrencilerimizle birlikte sömestr tatiline girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin mutluluğunu kutluyorum. Çocuklarımıza bu tatilde hoş vakit geçirmelerini, ders çalışmalarını, kitap okumalarını tavsiye ediyorum. İkinci yarıyılda çok daha başarılı olmalarını temenni ediyorum. Öğretmenlerimize de iyi tatiller diliyorum” dedi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi ayrıca, başarılarını ödüllendirmek amacıyla ilçede ikamet eden öğrencilere karne hediyesi veriyor. Yarıyıl tatilinde takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler ellerinde belgeleriyle Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Meclisi’ne gelerek içinde Mehmet Akif’in İdeal Nesli / Asım isimli kitabın da bulunduğu hediyeleri 30 Ocak 2017 tarihine kadar alabilecek. Projeyle karne notları yüksek olan öğrencileri ödüllendirirken, notları daha düşük olan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmeyi, onları çalışmaya ve başarıya teşvik etmeyi amaçlıyor.

