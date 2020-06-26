Başkan Usta, Kazım Karabekir Semt Konağı’nda

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılış için gün sayan Kazım Karabekir Semt Konağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Usta, çevre düzenlemesinin ardından semt konağının kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışa hazırlanan Kazım Karabekir Semt Konağı’nı ziyaret etti. Yapımı tamamlanan hizmet binasını gezen Başkan Usta, bölümlerde incelemelerde bulundu. Semt konağı bünyesindeki Aile Sağlığı Merkezi’nin sağlık hizmetlerine nitelik kazandıracağını belirten Usta, yeni hizmet binasının fonksiyonlu yapısıyla vatandaşların birçok birime erişimini kolaylaştıracağını söyledi. Usta, semt konağının çevre düzenleme ve yeşil alan çalışmalarının ardından bölge halkına hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

510 m² alanda inşa edilen Kazım Karabekir Semt Konağı’nda; Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık, PTT Hizmet Noktası, Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Bürosu ve 112 Acil Yardım İstasyonu yer alacak. Semt konağı, engelli vatandaşların kullanımına uygun biçimde engelli dostu olarak hizmet verecek. Türk mahalle kültürü ile modern mimari anlayışını buluşturan semt konağı, hizmetlere nitelik, mahalleye ise önemli prestij kazandıracak.