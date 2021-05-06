AK Parti Gaziosmanpaşa’dan  Kızılay’a kan desteği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kampanya ile Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuldu.

Korona virüsü (Kovid19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarına destek amacıyla başlatılan kampanyaya, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir,Türk Kızılayı'na kan bağışına destek için duyuru yaptı.

İlçe Başkanı Fatih Aydemir,kan bağışının önemine değinerek, hayat kurtarmak adına destek verdiklerini söyledi.

Tüm vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Başkan Aydemir, “Ne zaman ihtiyaç olduğu belli olmaz, tedbirli ve hazır olmamız lazım. O yüzden bu güzel faaliyeti desteklemek için tüm Gaziosmanpaşa’lı hemşehrilerimi davet ediyorum”dedi.

Kan stoklarının bittiği ile alakalı duyum geldiğinde biz de teşkilatımız ile birlikte kampanyaya katılarak Türk Kızılayı'nın eksiğine katkıda bulunmak istedik” diye konuştu.