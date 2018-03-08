8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mehmetçik ailelerine büyük sürpriz

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda, vatani görevlerini yapan askerlerin eşleri ve anneleri bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan kahraman Mehmetçiklerin kilometrelerce uzaktan çektiği videoları izleyen aileleri büyük sevinç yaşadı.



Vatani görevlerini yapan onlarca Mehmetçiğin eşleri ve anneleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikle buluşan asker yakınlarına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay da eşlik etti.







Programda, vatani görevleri nedeniyle uzakta olan Mehmetçiklere özlem duyan ailelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla büyük bir sürpriz yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin çektiği videolar bir anda ekranda gösterildi.



MEHMETÇİK, AİLESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU



Mehmetçiklerin kendilerine yolladığı videoları bir anda ekranda gören aileler, şaşkınlığını gizleyemedi. Farklı şehirlerde görev yapan askerlerin mesajlarını dikkatle dinleyen aileler, büyük sevinç yaşadı. Mehmetçikler mesajlarında eşlerinin ve annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken birlik arkadaşlarıyla annelerine ”Anne seni çok seviyorum” diyerek seslendi. Etkinlikte, bir erin görev yerinden ailesini görüntülü olarak araması ise çocuklarına özlem duyan anne babasını duygulandırdı.



“TÜM ANNELERİMİZİN KADINLAR GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM”



Ailelerin askerde olan oğullarından gelen videoları büyük mutlulukla karşılamasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugüne kadar bu ülke için şehit olmuş kardeşlerimizin anneleri ve şu anda bu ülkeyi savunan, karanlık günlerden kurtulması için mücadele eden Afrin’deki Mehmetçiklerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Kadınlar Gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.