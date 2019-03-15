Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça göstermektedir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katliamla ilgili konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça göstermektedir.
15 Mart 2019 Cuma 18:02
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