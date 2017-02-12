Midibüs uçuruma devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen bir midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.
FOTOĞRAFLI
ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen bir midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. FOTOĞRAFLI
12 Şubat 2017 Pazar 17:42
ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen bir midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.
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