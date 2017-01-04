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Kayseri'deki bombalı saldırıyla ilgili Adana'da 4 kişi yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'inin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen canlı bombaya yardım...

Kayseri'deki bombalı saldırıyla ilgili Adana'da 4 kişi yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'inin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen canlı bombaya yardım ettikleri iddiasıyla Adana'da 1’i kadın 4 kişi yakalandı. Bomba yüklü aracın önceden belirlenen güzergahı doğru çıktı ve eylemi gerçekleştiren teröristin bu aracı Adana'da teslim aldığı kesinleşti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sürdürülen Kayseri saldırısı ile ilgili bu sabah erken saatlerde farklı adrese operasyon yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda, Kayseri saldırısını düzenleyen teröriste yardım ettiği iddia edilen Elzem Şırnak, Ekrem Uğur, Kenan Çiçek ve Ümit Kepir yakalandı.
Şüphelilerin saldırıda kullanılan ve Şanlıurfa'dan getirilen aracı İmamoğlu İlçesi'ne götürdüğü burada bombanın nakledilmesine aracılık ettikleri ve Diyarbakır kırsalından gelen terörist için Kayseri’ye kadar keşif yaptıkları iddia ediliyor. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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