HayatEveSığar mobil uygulaması yayına başladı

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan #HayatEveSığar Mobil Uygulaması Android ve App Store platformlarında yayına başladı.

Uygulama her gun size sağlık bilginizi sorduğu gibi, ailem bölümüne dahil ettiğiniz insanlardan herhangibiri pozitif yada temaslı ise size uyarı geliyor, yine uygulama kullanicilarin bluetooth nu acıyor ve sokakta gezerken karsilastiklarinizdan birisi daha sonra pozitif çıkarsa şu gun şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız diye sizi uyarıyor.

Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa riski sıfırlayacak.

Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz.

Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrica izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz .

Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

Android;

https://t.co/lC76Jekq9n

App Store;

https://t.co/1L5Lm8ostU