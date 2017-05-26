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Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 kişiden, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. Mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.
flash Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 kişiden, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. Mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest...
26 Mayıs 2017 Cuma 23:33
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Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 kişiden, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. Mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.
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