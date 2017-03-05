Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl 10 aya mahkum olan birisine kalkıp madalya takıyorlar. Sizin suçlulara yardım ve yataklıktan yargılanmanız gerekir.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl 10 aya mahkum olan birisine kalkıp madalya takıyorlar. Sizin suçlulara yardım ve yataklıktan yargılanmanız gerekir.
05 Mart 2017 Pazar 21:20
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl 10 aya mahkum olan birisine kalkıp madalya takıyorlar. Sizin suçlulara yardım ve yataklıktan yargılanmanız gerekir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:45
|07:24
|13:26
|16:38
|19:10
|20:36