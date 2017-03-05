Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Almanya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının telekonferansla konuşmasını engellerken
Kandil'den Cemil Bayık'ın katılmasına müsaade etti.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Almanya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının telekonferansla konuşmasını engellerken Kandil'den Cemil Bayık'ın katılmasına müsaade etti.
05 Mart 2017 Pazar 21:12
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Almanya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının telekonferansla konuşmasını engellerken
Kandil'den Cemil Bayık'ın katılmasına müsaade etti.
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