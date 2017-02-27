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: Savcılık, Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in "örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasını istedi. Yücel, mahkemeye sevkedildi
flash : Savcılık, Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in "örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasını istedi. Yücel, mahkemeye sevkedildi
27 Şubat 2017 Pazartesi 18:44
flash
: Savcılık, Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in "örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasını istedi. Yücel, mahkemeye sevkedildi
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