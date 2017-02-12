dha : Cumhurbaşkanı Erdoğan : Anketler geliyor ama. Asıl anketlerin bize akışı araziye çıkınca gelir
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dha : Cumhurbaşkanı Erdoğan : Anketler geliyor ama. Asıl anketlerin bize akışı araziye çıkınca gelir
12 Şubat 2017 Pazar 14:06
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