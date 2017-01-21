flash
: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
flash : İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
21 Ocak 2017 Cumartesi 14:43
flash
: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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