flash
: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırıyla ilgili 15 adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
flash : İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırıyla ilgili 15 adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
21 Ocak 2017 Cumartesi 14:40
flash
: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırıyla ilgili 15 adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
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