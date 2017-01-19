; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgale giden 17'si rütbeli 58 asker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
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; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgale giden 17'si rütbeli 58 asker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
19 Ocak 2017 Perşembe 14:06
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