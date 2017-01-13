: Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.
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: Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.
13 Ocak 2017 Cuma 16:41
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