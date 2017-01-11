: MİT TIR' ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi
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: MİT TIR' ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:08
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