: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu
flash...
: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm dış hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu
10 Ocak 2017 Salı 12:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.