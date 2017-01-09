;Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti.
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;Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti.
09 Ocak 2017 Pazartesi 15:50
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