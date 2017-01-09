: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a kadar tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferlerini iptal etti.
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: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a kadar tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferlerini iptal etti.
09 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
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