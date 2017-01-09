: İstanbul Valisi Vasip Şahin: Kar yağışı nedeniyle bugün ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir.
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: İstanbul Valisi Vasip Şahin: Kar yağışı nedeniyle bugün ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir.
09 Ocak 2017 Pazartesi 12:57
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