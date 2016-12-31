: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin desteğiyle, Suriye'de, Cerablus'tan başlayıp, El Bab istikametine ilerleyen operasyon, DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinde temizlenmektedir