: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin desteğiyle, Suriye'de, Cerablus'tan başlayıp, El Bab istikametine ilerleyen operasyon, DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinde temizlenmektedir
flash...
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin desteğiyle, Suriye'de, Cerablus'tan başlayıp, El Bab istikametine ilerleyen operasyon, DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD,...
31 Aralık 2016 Cumartesi 11:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.