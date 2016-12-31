: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir
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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir
31 Aralık 2016 Cumartesi 11:02
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