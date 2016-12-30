FLASH
: İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
FLASH : İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
30 Aralık 2016 Cuma 17:38
FLASH
: İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
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