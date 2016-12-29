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Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı

Flash

 Flash!!! : Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.  

Flash

 Flash!!!

: Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

 

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