; Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.
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; Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların...
27 Aralık 2016 Salı 16:32
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