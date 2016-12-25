Rusya'nın Sochi kentinden Suriye'ye gitmek üzere havalanan Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu açıklanan içinde en az 70 kişinin bulunduğu Tupolev Tu-154 tipi olduğu belirtilen uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.
Rusya'nın Sochi kentinden Suriye'ye gitmek üzere havalanan Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu açıklanan içinde en az 70 kişinin bulunduğu Tupolev Tu-154 tipi olduğu belirtilen uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.
25 Aralık 2016 Pazar 07:57
Rusya'nın Sochi kentinden Suriye'ye gitmek üzere havalanan Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu açıklanan içinde en az 70 kişinin bulunduğu Tupolev Tu-154 tipi olduğu belirtilen uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.
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