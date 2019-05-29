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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:37
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
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