: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
08 Mart 2019 Cuma 14:24
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
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