Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan:(Özel Halk Otobüslerine) Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil tahsilatınızın yüzde 1 buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan:(Özel Halk Otobüslerine) Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil tahsilatınızın yüzde 1 buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz.
01 Haziran 2018 Cuma 22:03
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan:(Özel Halk Otobüslerine) Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil tahsilatınızın yüzde 1 buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz.
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