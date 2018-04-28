flash!!
: İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.
flash!! : İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.
28 Nisan 2018 Cumartesi 09:18
flash!!
: İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.
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