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Cumhuriyet Davası’nda karar: Mahkeme Heyeti, Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis, Akın Atalay’ın 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ve Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Flash Cumhuriyet Davası’nda karar: Mahkeme Heyeti, Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis, Akın Atalay’ın 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ve Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
25 Nisan 2018 Çarşamba 21:42
Flash
Cumhuriyet Davası’nda karar: Mahkeme Heyeti, Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis, Akın Atalay’ın 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ve Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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