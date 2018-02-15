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FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanması davasında, 21 sanığın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
flash!! FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanması davasında, 21 sanığın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
15 Şubat 2018 Perşembe 17:48
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FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanması davasında, 21 sanığın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
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