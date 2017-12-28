Flash!
: Vize krizinin çözülmesinin ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin sınır kapılarına talimat yazısı gönderildi.
Flash! : Vize krizinin çözülmesinin ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin sınır kapılarına talimat yazısı gönderildi.
28 Aralık 2017 Perşembe 18:39
Flash!
: Vize krizinin çözülmesinin ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin sınır kapılarına talimat yazısı gönderildi.
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