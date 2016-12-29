Flaşh // DHA : Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi

Flaşh
: Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D100 ve TEM karayolunda 3 araç 1 vinç devrildi.
Flaşh : Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D100 ve TEM karayolunda 3 araç 1 vinç devrildi.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:17
Flaşh
: Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D100 ve TEM karayolunda 3 araç 1 vinç devrildi.
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