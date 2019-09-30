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Flash!! : İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili  soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler...

Flaş Haber 30.09.2019, 15:35
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Flash!!

: İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili  soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca  "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve  "Nitelikli yağma teşebbüs"  suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

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