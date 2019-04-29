Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.
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Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.
29 Nisan 2019 Pazartesi 13:11
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