Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı. 90 günde uygulanacaktı. Yaklaşık 14 ay oldu sonuç yok. Bu tehdit devam ederse Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin: Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı. 90 günde uygulanacaktı. Yaklaşık 14 ay oldu sonuç yok. Bu tehdit devam ederse Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
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