Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.
21 Haziran 2019 Cuma 11:21
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