YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir."
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YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir."
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:09
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