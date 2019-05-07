Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı işadamı grupları dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel, bundan sonra da tabiki bizler bu tavırlarınız ile ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız işte bunlar normalleşmeyi değil anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. Müdahale anlamında açıklama yaparsanız bizim de ona göre size olan bakışımız değişecektir"