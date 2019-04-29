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Milli Savunma Bakanlığı: FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar , 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07