Milli Savunma Bakanlığı: FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar , 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir.
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Milli Savunma Bakanlığı: FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar , 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir.
29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
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