Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan'a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan'a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
20 Haziran 2019 Perşembe 10:25
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