Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin: Güvenlik zaafının oluşması söz konusu değil. TSK’yı daha aktif, güçlü hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin: Güvenlik zaafının oluşması söz konusu değil. TSK’yı daha aktif, güçlü hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz.
13 Haziran 2019 Perşembe 18:37
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