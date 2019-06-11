MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak...
11 Haziran 2019 Salı 13:23
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