AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürece saygı göstermediler şimdi sonuca da saygı göstermiyorlar. YSK, oy çokluğu ile bu kararı aldı. 'Milletin iradesine yeniden başvurun' diyor. En büyük hakeme başvurmanın karşısında herkesin saygılı davranması gerekir. Kendinizden eminseniz milletin iradesine yeniden başvurmaktan daha yüksek bir siyasal çalışma söz konusu olamaz."