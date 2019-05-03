İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Nisan ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 9.438 operasyonda, 13.921 kişi gözaltına alındı, 1.539 kişi tutuklandı.10 ton 37 kg esrar yakalandı.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Nisan ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 9.438 operasyonda, 13.921 kişi gözaltına alındı, 1.539 kişi tutuklandı.10 ton 37 kg esrar yakalandı.
03 Mayıs 2019 Cuma 11:48
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