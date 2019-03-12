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Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 15 bin 621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 6 bin 486 personel hakkında ise adli ve idari işlem devam etmektedir."

12 Mart 2019 Salı 16:03